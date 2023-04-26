Сарабия рассказал детали ухода из ПСЖ

В интервью AS вингер “Вулверхэмптона” Пабло Сарабия выразил удовлетворение недавними переменами в своей карьере.

30-летний футболист доволен своим переходом из ПСЖ в английский клуб в январе.

Сарабия упомянул, что в новом клубе его все устраивает, включая тренера, товарищей по команде и общую обстановку. Он также назвал причиной своего ухода отсутствие игровой практики в ПСЖ.

Вингер выразил желание играть и не хотел тратить лучшие годы своей карьеры на скамейке запасных.