Сарабия рассказал детали ухода из ПСЖ
Новости футбола Сегодня, 03:53
Фото: твиттер ПСЖ
В интервью AS вингер “Вулверхэмптона” Пабло Сарабия выразил удовлетворение недавними переменами в своей карьере.
30-летний футболист доволен своим переходом из ПСЖ в английский клуб в январе.
Сарабия упомянул, что в новом клубе его все устраивает, включая тренера, товарищей по команде и общую обстановку. Он также назвал причиной своего ухода отсутствие игровой практики в ПСЖ.
Вингер выразил желание играть и не хотел тратить лучшие годы своей карьеры на скамейке запасных.
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