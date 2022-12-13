Сантуша раскритиковали в Португалии за решение оставить Роналду в запасе на ЧМ-2022

Журналист El Chiringuito Эду Агирре уверен, что в вылете команды Португалии с ЧМ-2022 есть огромная вина главного тренера сборной Фернанду Сантуша.

Как известно, наставник оставил Криштиану Роналду на замене в матче четвертьфинала против Марокко (0:1).

Журналист уверен, что такой футболист должен был играть в стартовом составе.

"Мы свами увидели самое большое предательство в истории Португалии. Это удар в спину Криштиану, который так и не понял причины решения наставника. Если бы не Криштиану, то Сантуша уже давно не было бы в сборной.

Фернанду прекрасно понимал, что это последний чемпионат мира для Роналду", - сказал он.