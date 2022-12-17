Сантуш получил крупную компенсацию за увольнение из сборной Португалии
Новости футбола Сегодня, 09:56
Федерация футбола Португалии выплатила крупную компенсацию Фернанду Сантушу, который был уволен с поста главного тренера национальной сборной, сообщает Correio da Manha.
По сведениям источника, специалист получил 4,5 миллиона евро, так как его контракт действовал до лета 2024 года. Причиной отставки тренера стал вылет сборной Португалии с чемпионата мира-2022 на стадии четвертьфинала от сборной Марокко (0:1).
68-летний Сантуш тренировал сборную Португалии с 2014 года. Под его руководством команда становилась победителем чемпионата Европы 2016 года и Лиги наций-2019.
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Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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