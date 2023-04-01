Саншеш может покинуть ПСЖ, у него есть вариант в Англии

Полузащитник сборной Португалии Ренату Саншеш может покинуть ПСЖ.

По данным источника, звездный футболист хочет продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

К 25-летнему игроку проявляет интерес “Лестер”. В ближайшее время английский клуб намерен предложить ему контракт.

Сумма сделки оценивается примерно в 20 миллионов евро.

В текущем сезоне португалец принял участие в 16 матчах чемпионата Франции и забил два гола.