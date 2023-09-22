Санчо продолжает тренироваться отдельно и пропустит матч с Бернли

Вингер Манчестер Юнайтед продолжает тренироваться отдельно от команды и пропустит следующий матч АПЛ против Бернли, сообщил тренер Эрик Тен Хаг на пресс-конференции.

Менеджер МЮ подчеркнул, что все в руках футболиста, потому что он до сих пор не извинился за свой пост в соцсетях. Эрик Тэн Хаг отметил, что все в руках Джейдона Санчо и только он может изменить свое положение. Сообщается, что вингер отказался извиниться перед тренером за свою вспышку, хотя он удалил пост в соцсети, и пока неясно, будет ли он снова играть за Юнайтед.

“Это зависит от него. В остальном мы готовимся к «Бернли», и это наша цель. Его не будет в составе”, — заявил Тен Хаг на пресс-конференции в пятницу.

Несмотря на то, что Санчо пропускает матч, в состав вернулись четыре исполнителя полузащитники Амрабат и Мейсон Маунт, а также защитники Гарри Магуайр и Рафаэль Варан. Они могут принять участие в матче с Бернли, но, скорее всего, начнут матч со скамейки для запасных.

В субботу, 23 сентября, Манчестер Юнайтед сыграет на выезде против Бернли.