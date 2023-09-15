Санчо может покинуть Манчестер Юнайтед зимой
Если вингер Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо не извинится перед менеджером, то покинет команду, сообщает ESPN.
Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик Тен Хаг хочет личных извинений. В прошлом сезоне уже бывшего нападающего Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду вернули в состав только после публичных извинений перед Тен Хагом.
Кроме этого, менеджер прокомментировал ситуацию с вингером на пресс-конференции. Он заявил, что ничего не происходит из-за одной ошибки. По его словам, это процесс, прежде чем придете к определенному результату в отношении этих строгих линий. Есть структура. Думаю, по этому делу уже все сказано.
Напомним, что в четверг, 14 сентября, МЮ заявил, что отстранили 23-летнего футболиста от тренировок со всей командой, он будет заниматься отдельно. Клуб Манчестер Юнайтед принял сторону менеджера. Они поддерживают слова Тэн Хага, которые он сказал после матча Арсенал – Манчестер Юнайтед. По информации источников, в клубе нечего добавить к сказанному. Это опровергает слова Санчо, заявившего, что его исключили из состава перед игрой намеренно.
Тен Хаагу не нравится работа Джейдона Санчо на тренировках, поэтому он начал привлекать в состав воспитанников академии Ганнибала Мэдджбри, которому 20 лет и Дэна Гора, которому 18. В прошлом сезоне менеджер Юнайтед дал время Санчо на то, чтобы тот восстановился от физических и психологических проблем.