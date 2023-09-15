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Санчо может покинуть Манчестер Юнайтед зимой

Новости футбола Сегодня, 12:25
Оливер Вайт эксперт Dailysports Оливер Вайт
Санчо может покинуть Манчестер Юнайтед зимой Фото: https://www.manchestereveningnews.co.uk/

Если вингер Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо не извинится перед менеджером, то покинет команду, сообщает ESPN.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик Тен Хаг хочет личных извинений. В прошлом сезоне уже бывшего нападающего Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду вернули в состав только после публичных извинений перед Тен Хагом.

Кроме этого, менеджер прокомментировал ситуацию с вингером на пресс-конференции. Он заявил, что ничего не происходит из-за одной ошибки. По его словам, это процесс, прежде чем придете к определенному результату в отношении этих строгих линий. Есть структура. Думаю, по этому делу уже все сказано.

Напомним, что в четверг, 14 сентября, МЮ заявил, что отстранили 23-летнего футболиста от тренировок со всей командой, он будет заниматься отдельно. Клуб Манчестер Юнайтед принял сторону менеджера. Они поддерживают слова Тэн Хага, которые он сказал после матча Арсенал – Манчестер Юнайтед. По информации источников, в клубе нечего добавить к сказанному. Это опровергает слова Санчо, заявившего, что его исключили из состава перед игрой намеренно.

Тен Хаагу не нравится работа Джейдона Санчо на тренировках, поэтому он начал привлекать в состав воспитанников академии Ганнибала Мэдджбри, которому 20 лет и Дэна Гора, которому 18. В прошлом сезоне менеджер Юнайтед дал время Санчо на то, чтобы тот восстановился от физических и психологических проблем.

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