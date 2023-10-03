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Санчо хочет вернуться в Боруссию Дортмунд

Новости футбола Сегодня, 11:26
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Санчо хочет вернуться в Боруссию Дортмунд Фото: https://www.instagram.com/jadonsancho.ir/

После отстранения от состава "Манчестер Юнайтед" и конфликта с главным тренером Эриком Тен Хагом, Санчо планирует покинуть клуб в январе, сообщает Sky Sport.

Сообщается, что англичанин контактирует с главным тренером "Боруссии" Эдином Терзичем. Как говорит трансферный эксперт Флориан Плеттенберг, это произойдет в январе, потому что Санчо очень настроен на это. Также журналист подтвердил информацию о том, что вингер связывался с "Боруссией". На данный момент нельзя исключить возвращение Санчо в Германию.

Напомним, что Джейдон Санчо выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2021 года. Сумма трансфера составила 73 миллиона фунтов, игрок подписал контракт с английским клубом до 2026 года. В общей сложности вингер сыграл 82 матча, в которых забил 12 голов и сделал шесть результативных передач.

Напомним также, что футболист отказался извиняться перед Тен Хагом. Игрок публично обвинил тренера в лжи в социальных сетях, комментируя отсутствие в заявке на матч 4-го тура Премьер-лиги с "Арсеналом".

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