Самолёт шведского футбольного клуба совершил аварийную посадку из-за мячей

Самолёт шведского футбольного клуба “Гётеборг” был вынужден совершить аварийную посадку в Копенгагене по необычной причине.

Как пишет источник, самолет приземлился по причине ложной информации о возможности взрыва накачанных футбольных мячей, которые были на борту.

“На борту самолета 30 накачанных мячей. Есть риск, что они могут взорваться, нам нужно приземлиться в Копенгагене”, - огласил по громкой связи пилот самолета.

Оказалось, что мячи были спущенными.