Саммер Макинтош – персона дня на Олимпиаде по версии Dailysports
Новости Олимпийских игр Вчера, 16:41Евгений Кравченко эксперт Dailysports
Maddie Meyer/Getty Images
Сегодня, 1 августа, завершился шестой соревновательный день на олимпийских игра-2024 в Париже. По его итогам Dailysports, традиционно, выбрал персону дня.
На этот раз персоной дня на Олимпиаде-2024, по нашему мнению, является 17-летняя канадская пловчиха Саммер Макинтош. Она выиграла золото на дистанции 200 метров баттерфляем.
Но молодая канадка не просто выиграла, а сумела сделать это с новым олимпийским рекордом – 2.03,03 минуты.
Для Макинтош это уже второе олото на текущей Олимпиаде. Ранее он выиграла на дистанции 400 метров комплексным стилем. Также Макинтош стала серебрянной призеркой на 400 метров вольным стилем.
Макинтош, без сомнений, является одной из наиболее талантливых пловчих в мире.
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