Самый "хрустальный" игрок "Реала" снова получил травму
Новости футбола Сегодня, 04:00
Фото: твиттер Реала
Полузащитник “Реала” Эден Азар не сможет сыграть в следующем матче "Реала" в чемпионате Испании.
В клубе сообщили, что бельгиец испытывает проблемы с правым голеностопом.
В связи с этим наставник команды Карло Анчелотти не включил игрока в заявку на матч с "Валенсией".
В текущем сезоне Азар сыграл всего в шести матчах, отметившись одной результативной передачей.
Связанные команды и лиги
Популярные новости
Новости футбола Вчера, 17:55 "Барселона" проиграла в домашнем матче Ла Лиги
Новости футбола Вчера, 14:42 Определился чемпион Английской Премьер-лиги
Новости футбола Вчера, 14:28 "Бавария" проиграла в Бундеслиге и может упустить чемпионство
Новости футбола Вчера, 10:04 "Динамо" крупно обыграло соседа по турнирной таблице
Новости футбола 19 мая 2023, 16:48 "Лион" одержал волевую победу над "Монако"
Новости футбола 18 мая 2023, 17:43 "Севилья" прошла "Ювентус" в полуфинале Лиги Европы
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайтВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 04:43 В "Барселоне" все еще ждут Месси Новости футбола Сегодня, 04:41 "Челси" нашел усиление состава в АПЛ Новости футбола Сегодня, 04:16 Хави обратился к президенту "Барселоны" Новости футбола Сегодня, 04:00 Самый "хрустальный" игрок "Реала" снова получил травму Новости футбола Сегодня, 03:54 "Карпаты" осудили жест "Барселоны" в адрес России Новости футбола Сегодня, 03:39 Гюндоган принял важное решение по своему будущему Новости футбола Сегодня, 03:16 “Барселона” впервые в сезоне проиграла на домашнем поле Новости футбола Сегодня, 03:00 Кейн продолжает устанавливать рекорды в чемпионате Англии Новости футбола Вчера, 17:55 "Барселона" проиграла в домашнем матче Ла Лиги Новости футбола Вчера, 17:48 "Милан" одержал разгромную победу в матче Серии А
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Лечче - Специя 21 мая 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Торино - Фиорентина 21 мая 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Наполи - Интер 21 мая 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Удинезе - Лацио 21 мая 2023 года Футбол 22 мая 2023 Прогноз на матч Рома – Салернитана 22 мая 2023 года Футбол 22 мая 2023 Прогноз на матч Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 22 мая 2023 года Футбол 22 мая 2023 Прогноз на матч Эмполи - Ювентус 22 мая 2023 года Футбол 22 мая 2023 Прогноз на матч Ньюкасл - Лестер 22 мая 2023 года