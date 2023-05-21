Самый "хрустальный" игрок "Реала" снова получил травму

Полузащитник “Реала” Эден Азар не сможет сыграть в следующем матче "Реала" в чемпионате Испании.

В клубе сообщили, что бельгиец испытывает проблемы с правым голеностопом.

В связи с этим наставник команды Карло Анчелотти не включил игрока в заявку на матч с "Валенсией".

В текущем сезоне Азар сыграл всего в шести матчах, отметившись одной результативной передачей.