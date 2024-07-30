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Самые сенсационные результаты третьего дня Олимпийских игр 2024 в Париже

Новости Олимпийских игр Вчера, 00:00
Виталий Чумак эксперт Dailysports Виталий Чумак
Самые сенсационные результаты третьего дня Олимпийских игр 2024 в Париже ФОТО: Daniel Derajinski

29 июля завершился третий игровой день на Олимпийских играх 2024 в Париже.

Олимпиада - особенное событие, которое дарит фанатам спорта незабываемые эмоции. Но есть и те случаи, когда произошедшее просто восхищает. Такое принято считать сенсацией. Вот об этом мы сейчас и поговорим!

Женский баскетбол - не менее интереснее женского футбола

Если вчера на Олимпиаде мы увидили сумасшедше развязки в женских футбольных поединках Бразилия - Япония (1:2), Австралия - Замбия (6:5), то в 3-й игровой день интересно было понаблюдать за женским баскетболом.

Нигерия в матче группового этапа переиграла сборную Австралии 75:62. Коэффициент на австралиек был 1.01, а на победу африканской команды - 23.00! Забавно, что женщины из Нигерии только во второй раз представлены на Олимпиаде по баскетболу. В 2004 году они заняли 11-е место. А вот австралийки достаточно титулованные: 3 бронзы и 3 серебра, а также ни одного пропуска Олимпиады с 1984 года.

Ну и победа Германии над Бельгией - 83:69. Коэффициент на немок был более 5.00, а на бельгиек - чуть больше 1.10.

Немки впервые играют на Олимпиаде по баскетболу, а вот бельгийки - действующие победительницы чемпионата Европы. В общем, тоже очень и очень неожиданно!

Бокс. Джошуа Эдвардс победил Диего Ленци

24-летний супертяж Джошуа Эдвардс считался фаворитом Олимпиады. Но в итоге главный претендент на золото оступился уже в первом раунде.

Американец уступил малоизвестному Диего Ленци из Италии по итогам 3 раундов со счетом 1:3. У Ленци в принципе вообще нет никаких достижений за карьеру, а вот Эдвардс выиграл золото Панаамериканских игр 2023.

Далее Ленци поборется против Нелви Тяфака - чемпиона Европы и мира среди любителей. Будет как минимум интересный бой.

ФОТО: Pete Dovgan

Северная Корея гарантировала себе первые медали на Олимпиаде!

И случилось это в настольном теннисе. Тандем Ри Чон Син / Ким Кун Йон дошли до финала смешанного парного разряда, хотя имели 16-й номер посева из 16 возможных.

Для Ри Чон Син и Ким Кун Йон эта Олимпиада является первой в карьере. В финале северокорейский дуэт сыграет против представителей Китая Сунь Ингша / Вань Чуцинь. Учитывая специфику страны, там точно будет настоящий праздник независимо от результата финала, который состоится уже 30 июля.

Бадминтон. Ло Син Ян уступила Джулиане Вийере

В принципе, играли между собой 47-й номер мирового рейтинга против 50-го. Но букмекеры отдавали большое преимущество представительница Гонконга Ло Син Ян - 1.09! А вот на 19-летнюю бразильянку коэффициент составлял 7.03.

Победу в двух сетах одержала Виейра - 21:19, 21:14. Вряд ли кто-то из этих девушек выйдет в плей-офф из группы, поскольку в одном квартете они играют против сильной таиландки Супанидой Катетхонг, а из группы выйдет только одна бадминтонистка. Но в любом случае это большой скачек в карьере для юной Джулианы.

Теннис. Доминик Кепфер - слышали о таком?

В принципе, ничего сверхъестественного, но этот парень выиграл два матча (в одиночном и парном разрядах) на Олимпиаде за один день, и дважды - в статусе андердога!

30-летний Кепфер впервые в карьере играет на Олимпийских играх. Доминик на старте одиночного разряда одолел известного в прошлом Милоша Раонича, а 29 июля переиграл перспективного итальянца Маттео Арнальди 3:6, 6:2, 6:1.

А затем Кепфер вышел на поединок парного разряда вместе с Янном-Леннардом Штруффом против титулованных Николы Мектича и Мате Павича. Немецкий дуэт взял и закрыл опытных хорватских парников 6:3, 6:7, 10:5! Думаем, Кепфер надолго запомнит этот день в своей жизни.

Вообще Доминик никогда не славился хорошим уровнем тенниса. Дальше 4-го раунда на турнирах серии Grand Slam он не проходил, а за карьеру выиграл всего 5 трофеев на уровне челленджеров. Вот такой вот обычный парень-трудяга.

Забавно, что в 1/8 финала Олимпиады Доминик сыграет против Новака Джоковича. Проверит серба на прочность?

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