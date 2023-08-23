Самая сексуальная спортсменка мира бросила вызов Холанду (фото)

Немецкая спортсменка Алиса Шмидт, которая заняла первое место в опросе Busted Coverage о самой сексуальной легкоатлетке на планете, хочет посоревноваться с Эрлингом Холандом.

Она уверена, что сможет обогнать нападающего «Манчестер Сити» и сборной Норвегии на дистанции в 400 метров.

Отвечая на вопрос о возможном забеге с футболистом, она сказала: "Ох, я не знаю. Может быть. Думаю, я бы справилась на 400 метрах. Но на 200 метрах было бы сложнее. Я бы с удовольствием соревновалась с Холандом, если бы такая возможность представилась.

Возможно, я должна послать Холанду приглашение. Я всегда готова. Холанд, если ты готов принять мой вызов, я хотела бы проверить, кто из нас быстрее", - приводит слова девушки норвежское издание Dagbladet.

Интересно, что в свое время Шмидт работала фитнес-тренером в дортмундской "Боруссии". Тогда она провела забег 400 метров с капитаном команды и сборной Германии Матсом Хуммельсом и обогнала его.

К слову, фанаты просто в восторге от ярких фото девушки, которые она регулярно публикует в соцсетях.