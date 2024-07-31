«Самая большая потеря лица». Слова Клоппа о своём будущем, которые не оценят фанаты сборной Англии

После ухода с поста главного тренера Ливерпуля Юрген Клопп находится в творческом отпуске, и как освободилось место в сборной Англии, много кто начал звать его туда. Но сам немец очень категоричен.

Во время Международного конгресса тренеров в Вюрцбурге немецкого специалиста спросили о том, поступают ли ему предложение о работе, на что он ответил:

«Вообще ничего. С точки зрения работы - вообще ничего. Ни клуба, ни сборной. Некоторые люди, должно быть, не слышали эту часть».

Отдельно поступил вопрос о возможном интересе к Клоппу со стороны сборной Англии, и вот каким был его ответ:

«Это была бы самая большая потеря лица в истории футбола, если бы я сказал: «Я сделаю для Вас исключение»», – цитирует немца Sky Sports.

Напомним, что сейчас сборная Англии находится без тренера после отставки Гарета Саутгейта по окончанию Евро 2024