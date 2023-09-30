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Салах зарабатывает не менее 1 млн фунтов в неделю

Новости футбола Сегодня, 08:37
Роберт Сайкс эксперт Dailysports Роберт Сайкс
Салах зарабатывает не менее 1 млн фунтов в неделю Салах зарабатывает не менее 1 млн фунтов в неделю

Агент Мохамеда Салаха Рами Аббас только лишь сейчас рассказал, насколько близок был египетский нападающий к тому, чтобы покинуть клуб, перед тем как он в прошлом году продлил свое свой контракт с Ливерпулем до 2025 года.

Переговоры о новом контракте начались еще в 2020 году, но даже в июне 2022 года условия не были согласованы и тогда переговоры и вовсе прервались. Аббас сказал руководству клуба, что если они не получат ничего из запрошенного, то начнут думать об уходе.

«Когда они предложили свои условия, но мы не получили ничего из того, о чем просили, то мы поняли, что нам нужно начать думать о расставании».

Салах в свою очередь сказал, что был не против остаться в клубе, но его мнение изменилось после отказа Ливерпуля соглашаться на условия игрока.

«Я положительно относился к переговорам с самого начала, но теперь, когда Рами сказал мне, что они не согласились ни на что, что мы хотели, я вижу вещи по-другому. Я чувствую, что клуб хочет, чтобы я остался, и я хочу остаться, но заключить сделку сложно».

Сообщается, что те условия, которые предлагал агента Салаха клубу подразумевали зарплату игрока не менее чем€1 млн в неделю.

«Мы ожидаем, что общая сумма, полученная Мохамедом Салахом и компаниями, занимающимися имиджевыми правами, в течение следующих нескольких лет как по его игровому контракту, так и по контрактам на имидживые права, составит где-то между€54 млн и€62 млн евро в год».

Но не смотря на все условия египетского нападающего, Ливерпуль продлил контракт с ним еще на три года.

Напомним, что сегодня сообщалось, что Аль-Иттихад готовит новое предложение по Салаху.

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