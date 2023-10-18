Салах встал на защиту палестинского народа

Звезда африканского футбола Мохамед Салах выразил свое мнение о текущей ситуации между Палестиной и Израилем.

Форвард сборной Египта заявил, что сейчас крайне важно оказать помощь жителям сектора Газы.

В своей речи Салах осудил насилие и жестокость, которая происходит в этом конфликте.

"Я возмущен эскалацией насилия в последние недели и считаю, что каждая жизнь имеет свою ценность и должна быть защищена. Я прошу прекратить происходящие события, так как они разрывают семьи.

Гуманитарная помощь должна быть доставлена в Газу немедленно, так как местное население находится в ужасных условиях. Произошедшие события в больнице были ужасающими и население Газы очень нуждается в продовольствии, воде и медикаментах", - написал звездный футболист.

Также Салах обратился к мировым лидерам с призывом прекратить убийства мирного населения.