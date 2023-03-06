Салах установил рекорд Премьер-лиги

Египетский нападающий “Ливерпуль” Мохаммед Салах установил рекорд клуба по числу голов в Премьер-лиге.

Форвард отметился дублем в матче 26-го тура чемпионата Англии против “Манчестер Юнайтед” (7:0) и на его счету стало 129 голов. Таким образом, он превзошел достижение бывшего нападающего мерсисайдцев Робби Фаулера (128).

В нынешнем сезоне 30-летний Салах провел за “Ливерпуль" 37 матчей во всех турнирах, забил 22 гола и отдал 11 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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