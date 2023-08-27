Салах сообщил Ливерпулю о желании уйти

Многолетний лидер английского “Ливерпуля” Мохамед Салах близок к тому, чтобы этим летом сменить место работы.

По информации журналиста Руди Галетти, звездный египтянин выразил желание покинуть английский клуб и перейти в "Аль-Иттихад".

По информации источника, чемпион Саудовской Аравии установил крайний срок 28 августа для окончательного ответа от "Ливерпуля".

В саудовском клубе уверены, что у них получится убедить "Ливерпуль" и главного тренера Юргена Клоппа продать египетского нападающего.

Ранее в СМИ была информация о том, что "Аль-Иттихад" предложил Салаху трехлетний контракт и около 76 миллионов евро за этот период. Если сделка состоится, то Салах может стать самым высокооплачиваемым футболистом мира. В рейтинге он сможет обойти португальца Криштиану Роналду.

В "Аль-Иттихаде" уже есть целая группа известных футболистов. В частности, за команду выступают такие футболисты, как бывший игрок "Реала" и обладатель "Золотого Мяча" Карим Бензема, звезда сборной Франции Н'Голо Канте и бывший партнер Салаха по команде Фабиньо.