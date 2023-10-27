Салах побил рекорд по количеству забитых голов в еврокубках за английские клубы

Мохамед Салах побил рекорд Тьери Анри по количеству голов в еврокубках за английские клубы.

В предыдущем матче Лиги Европы, который состоялся в четверг, 28 октября, Мохамед Салах забил гол в компенсированное время. Этот гол стал для него 43-м в еврокубках, и он тем самым превзошел достижение бывшего нападающего "Арсенала" Тьери Анри (42 гола), став рекордсменом по голам в еврокубках среди английских команд.

Для форварда Салаха этот мяч стал вторым в розыгрыше Лиги Европы и девятым во всех турнирах текущего сезона. Кроме того, он закрепился в статусе лучшего бомбардира "Ливерпуля" в текущем сезоне.