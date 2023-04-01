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Салах побил рекорд Оуэна по голам за "Ливерпуль"

Новости футбола Сегодня, 10:30
Фото: твиттер Ливерпуля/Автор неизвестен Фото: твиттер Ливерпуля/Автор неизвестен

В субботу состоялся матч между "Манчестер Сити" и "Ливерпулем" в рамках английской Премьер-лиги, в котором “горожане” добыли победу со счетом 4:1.

Примечательно, что первый мяч забили именно гости усилиями Мохамеда Салаха.

Забитый мяч позволил египтянину стать лучшим бомбардиром "Ливерпуля" в гостевых матчах АПЛ, обойдя рекорд Майкла Оуэна.

Сейчас на счету Салаха 56 выездных голов. Отметим, что ранее Салах стал лучшим бомбардиром "Ливерпуля" в истории АПЛ со 130 забитыми мячами.

Коцюбинский Ярослав Коцюбинский Ярослав эксперт Dailysports
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