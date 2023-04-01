Салах побил рекорд Оуэна по голам за "Ливерпуль"

В субботу состоялся матч между "Манчестер Сити" и "Ливерпулем" в рамках английской Премьер-лиги, в котором “горожане” добыли победу со счетом 4:1.

Примечательно, что первый мяч забили именно гости усилиями Мохамеда Салаха.

Забитый мяч позволил египтянину стать лучшим бомбардиром "Ливерпуля" в гостевых матчах АПЛ, обойдя рекорд Майкла Оуэна.

Сейчас на счету Салаха 56 выездных голов. Отметим, что ранее Салах стал лучшим бомбардиром "Ливерпуля" в истории АПЛ со 130 забитыми мячами.