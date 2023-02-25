Салах может перейти в ПСЖ

На форварда “Ливерпуля” Мохамеда Салаха нацелился ПСЖ.

Как пишет источник, руководство парижан смирилось с тем, что один из лидеров атаки покинет клуб летом и ему уже ищут замену.

В то же время англичане на лето запланировали масштабную перестройку состава, на что готовы выделить большие деньги.

Ожидается, что от продажи Салаха получится выручить достаточно средств для летней перестройки.