Салах демонстрирует убойную результативность

Впечатляющая игра Мохамеда Салаха во вчерашнем матче 31-го тура английской Премьер-лиги не перестает радовать болельщиков «Ливерпуля».

В последних семи матчах египтянин забил семь голов.

Вчера в игре против “Лидса” Салах забил два гола, а его команда победила со счетом 6:1.

В этом сезоне форвард провел 30 матчей в английской Премьер-лиге, забив 15 голов и отдав семь результативных передач.