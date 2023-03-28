Сака станет самым высокооплачиваемым игроком "Арсенала": названа зарплата
Новости футбола Сегодня, 15:42
Фото: инстаграм Букайо Сака/Автор неизвестен
Лондонский “Арсенал” договорился о продлении контракта с нападающим Букайо Сака, сообщает журналист Даниэль Каттс в своем твиттере.
По сведениям источника, зарплата футболиста будет увеличена до 17,7 миллионов евро в год. Таким образом, он станет самым высокооплачиваемым игроком “канониров”. Новое соглашение будет рассчитано до лета 2028 года.
В нынешнем сезоне 21-летний Сака провел за “Арсенал” 38 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 10 результативных передач.
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