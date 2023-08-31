Сага с уходом Мбаппе из ПСЖ близка к развязке

Нападающий сборной Франции и ПСЖ Килиан Мбаппе принял окончательное решение по своему будущему в клубе.

По данным журналиста Марко Контери, капитан национальной сборной согласился пролонгировать своё соглашение с чемпионом Франции.

По информации источника, стороны уже достигли соглашения. Они договорились о продлении контракта до 2026 года. В новом соглашении также будут прописаны условия выкупа контракта футболиста другим клубом, которые вступят в силу в 2024 году.

Ранее Мбаппе неоднократно говорил о своём намерении не продлевать контракт чемпионом Франции. Он заявлял о готовности покинуть клуб в ближайшее трансферное окно.

Именно по этой причине Мбаппе не был включен в состав команды на предсезонные сборы. Однако позже Мбаппе изменил своё решение и начал переговоры с французским клубом.

Текущий контракт Мбаппе с парижской командой рассчитан до лета 2024 года.

В новом сезоне французский футболист принял участие в двух матчах чемпионата Франции, в которых записал на свой счёт три гола.