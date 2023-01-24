Сага с продлением контракта Месси продолжается

Форвард ПСЖ Лионель Месси может остаться в стане чемпиона Франции.

Как пишет журналист Фабрицио Романо, стороны намерены продлить сотрудничество и уже в ближайшее время состоится встреча отца Лео с представителями клуба.

В ходе переговоров будут обозначены срок нового контракта и зарплата игрока.

Ранее СМИ писали, что после победы на ЧМ-2022 аргентинец начал думать над сменой клуба.

В этом сезоне Месси оформил 13 голов и 14 результативных передач в 21 игре за свой клуб.