Садио Мане перешел в клуб Криштиану Роналду

Пресс-служба “Аль-Наср”, за который выступает португальский нападающий Криштиану Роналду, на официальном сайте объявила о переходе нападающего мюнхенской “Баварии” и сборной Сенегала Садио Мане.

Клуб из Саудовской Аравии заплатил за футболиста 30 миллионов евро. Зарплата африканца в саудовском клубе составит более 40 миллионов евро в год. Форвард подписал с новым клубом контракт, который будет действовать до лета 2026 года.

31-летний Мане выступает за “Баварию” с лета 2022 года. Он перешел в немецкий клуб из “Ливерпуля”. Сумма трансфера составила 32 миллиона евро. Всего он провел за клуб из Мюнхена 38 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал шесть результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2025 года. В прошлом сезоне Мане в составе “Баварии” выиграл чемпионат Германии.

Мане с 2012 года играет за сборную Сенегала. Всего он провел за сенегальскую национальную команду 97 матчей, забил 37 голов и отдал 21 результативную передачу, а также получил 12 желтых карточек.