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Садио Мане может покинуть "Баварию" ради огромной зарплаты

Новости футбола Сегодня, 16:30
Садио Мане может покинуть "Баварию" ради огромной зарплаты Фото: инстаграм Садио Мане/Автор неизвестен

Нападающий мюнхенской “Баварии” и сборной Сенегала Садио Мане может перейти в “Аль-Наср”, за который выступает португальский форвард Криштиану Роналду, сообщает Bild.

По сведениям источника, руководство мюнхенского клуба разрешило представителям “Аль-Наср” провести с футболистом переговоры об условиях личного контракта. “Бавария” готова продать африканца за 30 миллионов евро, и, судя по всему, саудовский клуб готов заплатить данную сумму.

Ранее сообщалось, что немецкий клуб решил избавиться от форварда, который попал в скандал в прошлом сезоне, ударив партнера по команде Лероя Сане.

31-летний Мане выступает за “Баварию” с лета 2022 года. Он перешел в клуб из “Ливерпуля”. Сумма трансфера составила 32 миллиона евро. Всего он провел за немецкий клуб 38 матчей, забил 12 голов и отдал шесть результативных передач. В составе “Баварии” форвард стал чемпионом Германии в сезоне-2022/2023. Контракт игрока с клубом действует до лета 2025 года.

Мане с 2012 года играет за сборную Сенегала. Всего он провел за сенегальскую национальную команду 96 матчей, забил 36 голов и отдал 21 результативную передачу, а также получил 12 желтых карточек.

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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