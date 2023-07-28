Садио Мане близок к переходу в команду Криштиану Роналду

Нападающий мюнхенской “Баварии” и сборной Сенегала Садио Мане близок к переходу в “Аль-Наср” из Саудовской Аравии, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, саудовский клуб заплатит за футболиста 40 миллионов евро. Зарплата африканца в “Аль-Наср”, за который выступает Криштиану Роналду, составит примерно 40 миллионов евро в год.

Напомним, что руководство немецкого клуба приняло решение избавиться от африканца после того, как он ударил одноклубника Лероя Сане.

31-летний Мане выступает за “Баварию” с лета 2022 года. Он перешел в немецкий клуб из “Ливерпуля”. Сумма трансфера составила 32 миллиона евро. Всего он провел за клуб из Мюнхена 38 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал шесть результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2025 года. В прошлом сезоне Мане в составе “Баварии” выиграл чемпионат Германии.

Мане с 2012 года играет за сборную Сенегала. Всего он провел за сенегальскую национальную команду 97 матчей, забил 37 голов и отдал 21 результативную передачу, а также получил 12 желтых карточек.