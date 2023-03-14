С Мбаппе и Холандом: Transfermarkt составил символическую сборную самых дорогих игроков мира

Портал Transfermarkt, который специализируется на составлении цен на футболистов, представил свой вариант символической сборной, в которую вошли самые дорогие игроки мира на своих позициях.

Вратарь: Тибо Куртуа ("Реал", 60 миллионов евро).

Защитники: Йошко Гвардиол ("РБ Лейпциг", 75), Рубен Диаш ("Манчестер Сити", 75), Маттейс де Лигт ("Бавария", 70).

Полузащитники: Педри ("Барселона", 100), Джуд Беллингем ("Боруссия" Дортмунд, 110), Джамал Мусиала ("Бавария", 100), Филип Фоден ("Манчестер Сити", 110), Винисиус Жуниор ("Реал", 120).

Нападающие: Килиан Мбаппе (ПСЖ, 180), Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити", 170).

Не пропустите: Клуб Роналду вышел в полуфинал Кубка Саудовской Аравии.