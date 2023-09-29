С красотой и ассистом Неймара. Аль-Хиляль уверенно обыграл Аль-Шабаб в чемпионате Саудовской Аравии

29 сентября состоялся матч 8-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу между клубами Аль-Хиляль и Аль-Шабаб. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу лидеров.

На 37-й минуте звездный бразильский форвард хозяев Неймар не смог реализовать пенальти.

Уже во 2-м тайме Ней отметился ассистом на Калиду Кулибали, точно навесив с углового, и счет на 68-й стал 1:0.



Спустя 8 минут экс-игрок Флухэма Александар Митрович увеличил преимущество с команды после невероятных действий Неймара в штрафной площади соперника.



Сейчас Аль-Хиляль занимает 1-е место в таблице чемпионата Саудовской Аравии. У команды 20 очков после 8 туров. У ближайших преследователей Аль-Иттихада и Аль-Таавуна по 19 очков. На 4-й позиции располагается Аль-Наср Криштиану Роналду.



Чемпионат Саудовской Аравии. 29 сентября. 8-й тур

Аль-Хиляль - Аль-Шабаб - 2:0



Голы: Кулибали, 68, Митрович, 76



Другие результаты дня:



Аль-Таи - Аль-Наср - 1:2

Аль-Фейха - Аль-Иттихад - 0:0

Аль-Хазем - Аль-Таавун - 1:3

Турнирная таблица чемпионата:



23-24 | Saudi Pro League 🇸🇦 | Table ⚽️



This is how the table looks like after today’s results. pic.twitter.com/5t9lkqgNU0 — Al Nassr Zone (@TheNassrZone) September 29, 2023