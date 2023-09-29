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С красотой и ассистом Неймара. Аль-Хиляль уверенно обыграл Аль-Шабаб в чемпионате Саудовской Аравии

Новости футбола Сегодня, 16:03
Илеана Санчес эксперт Dailysports Илеана Санчес
Getty Images/Global Images Ukraine С красотой и ассистом Неймара. Аль-Хиляль уверенно обыграл Аль-Шабаб в чемпионате Саудовской Аравии

29 сентября состоялся матч 8-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу между клубами Аль-Хиляль и Аль-Шабаб. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу лидеров.

На 37-й минуте звездный бразильский форвард хозяев Неймар не смог реализовать пенальти.

Уже во 2-м тайме Ней отметился ассистом на Калиду Кулибали, точно навесив с углового, и счет на 68-й стал 1:0.

Спустя 8 минут экс-игрок Флухэма Александар Митрович увеличил преимущество с команды после невероятных действий Неймара в штрафной площади соперника.

Сейчас Аль-Хиляль занимает 1-е место в таблице чемпионата Саудовской Аравии. У команды 20 очков после 8 туров. У ближайших преследователей Аль-Иттихада и Аль-Таавуна по 19 очков. На 4-й позиции располагается Аль-Наср Криштиану Роналду.

Чемпионат Саудовской Аравии. 29 сентября. 8-й тур

Аль-Хиляль - Аль-Шабаб - 2:0

Голы: Кулибали, 68, Митрович, 76

Другие результаты дня:

Аль-Таи - Аль-Наср - 1:2
Аль-Фейха - Аль-Иттихад - 0:0
Аль-Хазем - Аль-Таавун - 1:3

Турнирная таблица чемпионата:

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Аль-Хиляль Аль-Шабаб Про-лига Саудовская Аравия
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