С красотой и ассистом Неймара. Аль-Хиляль уверенно обыграл Аль-Шабаб в чемпионате Саудовской Аравии
29 сентября состоялся матч 8-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу между клубами Аль-Хиляль и Аль-Шабаб. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу лидеров.
На 37-й минуте звездный бразильский форвард хозяев Неймар не смог реализовать пенальти.
Уже во 2-м тайме Ней отметился ассистом на Калиду Кулибали, точно навесив с углового, и счет на 68-й стал 1:0.
Спустя 8 минут экс-игрок Флухэма Александар Митрович увеличил преимущество с команды после невероятных действий Неймара в штрафной площади соперника.
Сейчас Аль-Хиляль занимает 1-е место в таблице чемпионата Саудовской Аравии. У команды 20 очков после 8 туров. У ближайших преследователей Аль-Иттихада и Аль-Таавуна по 19 очков. На 4-й позиции располагается Аль-Наср Криштиану Роналду.
Чемпионат Саудовской Аравии. 29 сентября. 8-й тур
Аль-Хиляль - Аль-Шабаб - 2:0
Голы: Кулибали, 68, Митрович, 76
Другие результаты дня:
Аль-Таи - Аль-Наср - 1:2
Аль-Фейха - Аль-Иттихад - 0:0
Аль-Хазем - Аль-Таавун - 1:3
Турнирная таблица чемпионата: