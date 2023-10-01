С Холандом, Сака и голкипером Челси. Стала известна символическая сборная АПЛ в сентябре

1 октября статистический портал WhoScored опубликовал символическую сборную АПЛ в сентябре.

В команду попали сразу 3 игрока Ньюкасла. Один из них - Киран Триппьер - получил наивысший средний балл среди всех игроков - 7.89.

Также в сборной нашлось место и звездам чемпионата Англии: Эрлингу Холанду и Букаой Сака. Лучшим вратарем стал Роберто Санчес из Челси.

Символическая сборная АПЛ по версии WhoScored:

Вратарь: Роберто Санчес (Челси)



Защитники: Эндрю Робертсон (Ливерпуль), Йоаким Андерсен (Кристал Пэлас), Джеймс Тарковски (Эвертон), Киран Триппьер (Ньюкасл)



Полузащитник: Энтони Гордон (Ньюкасл), Бруну Гимараес (Ньюкасл), Джеймс Мэддисон (Тоттенхэм), Букаой Сака (Арсенал)



Нападающие: Сон Хын Мин (Тоттенхэм), Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)