С Холандом, Сака и голкипером Челси. Стала известна символическая сборная АПЛ в сентябре
Новости футбола Сегодня, 11:40
ФОТО: Lexy Ilsley
1 октября статистический портал WhoScored опубликовал символическую сборную АПЛ в сентябре.
В команду попали сразу 3 игрока Ньюкасла. Один из них - Киран Триппьер - получил наивысший средний балл среди всех игроков - 7.89.
Также в сборной нашлось место и звездам чемпионата Англии: Эрлингу Холанду и Букаой Сака. Лучшим вратарем стал Роберто Санчес из Челси.
Символическая сборная АПЛ по версии WhoScored:
Вратарь: Роберто Санчес (Челси)
Защитники: Эндрю Робертсон (Ливерпуль), Йоаким Андерсен (Кристал Пэлас), Джеймс Тарковски (Эвертон), Киран Триппьер (Ньюкасл)
Полузащитник: Энтони Гордон (Ньюкасл), Бруну Гимараес (Ньюкасл), Джеймс Мэддисон (Тоттенхэм), Букаой Сака (Арсенал)
Нападающие: Сон Хын Мин (Тоттенхэм), Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
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