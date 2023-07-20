С дебютным голом Хаверца: "Арсенал" разгромил сборную МЛС

Лондонский "Арсенал" сейчас находится в США, где проводит предсезонный сбор.

В ночь на 20 июля вице-чемпион Англии провел товарищеский матч против сборной лучших игроков чемпионата США. Встреча прошла в Вашингтоне и завершилась разгромной победой “канониров” со счетом 5:0.

Лондонская команда открыла счет на пятой минуте усилиями Габриэла Жезуса. На 23-й минуте встречи Леандро Троссард удвоил преимущество своей команды.

На старте второй половины с пенальти отличился Жоржиньо, а на 84-й минуте свое имя на табло вписал точным ударом Габриэл Мартинелли. Перед финальным свистком точку в матче поставил новичок “Арсенала” Кай Хаверц, который перебрался в клуб этим летом из лондонского “Челси”.

Следующий матч "Арсенал" проведет 23 июля, а соперником “канониров” будет "Манчестер Юнайтед". Встреча начнется в 22:00 по европейскому времени.

Напомним, что в прошлом розыгрыше английской Премьер-лиги “Арсенал” долгое время лидировал, но в итоге проиграл чемпионскую гонку “Манчестер Сити”.