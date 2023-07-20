АНГ АНГ
Главная Новости С дебютным голом Хаверца: "Арсенал" разгромил сборную МЛС

С дебютным голом Хаверца: "Арсенал" разгромил сборную МЛС

Новости футбола Сегодня, 01:00
С дебютным голом Хаверца: "Арсенал" разгромил сборную МЛС Фото: твиттер Арсенала

Лондонский "Арсенал" сейчас находится в США, где проводит предсезонный сбор.

В ночь на 20 июля вице-чемпион Англии провел товарищеский матч против сборной лучших игроков чемпионата США. Встреча прошла в Вашингтоне и завершилась разгромной победой “канониров” со счетом 5:0.

Лондонская команда открыла счет на пятой минуте усилиями Габриэла Жезуса. На 23-й минуте встречи Леандро Троссард удвоил преимущество своей команды.

На старте второй половины с пенальти отличился Жоржиньо, а на 84-й минуте свое имя на табло вписал точным ударом Габриэл Мартинелли. Перед финальным свистком точку в матче поставил новичок “Арсенала” Кай Хаверц, который перебрался в клуб этим летом из лондонского “Челси”.

Следующий матч "Арсенал" проведет 23 июля, а соперником “канониров” будет "Манчестер Юнайтед". Встреча начнется в 22:00 по европейскому времени.

Напомним, что в прошлом розыгрыше английской Премьер-лиги “Арсенал” долгое время лидировал, но в итоге проиграл чемпионскую гонку “Манчестер Сити”.

Пономаренко Юрий Пономаренко Юрий эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
Арсенал Клубные товарищеские матчи
Популярные новости
"Манчестер Сити" хочет купить одного из лидеров "Барселоны" Новости футбола Вчера, 11:28 "Манчестер Сити" хочет купить одного из лидеров "Барселоны"
"Бавария" одержала победу со счетом 27:0 Новости футбола 18 июл 2023, 16:42 "Бавария" одержала победу со счетом 27:0
Серхио Бускетс перешел в клуб Лионеля Месси Новости футбола 17 июл 2023, 04:30 Серхио Бускетс перешел в клуб Лионеля Месси
Киевское "Динамо" одержало разгромную победу в товарищеском матче Новости футбола 16 июл 2023, 14:17 "Динамо" Киев одержало разгромную победу в товарищеском матче
Официально: Лионель Месси перешел в американский клуб Новости футбола 15 июл 2023, 15:06 Официально: Лионель Месси перешел в американский клуб
"Арсенал" совершил рекордный трансфер Новости футбола 15 июл 2023, 14:15 "Арсенал" совершил рекордный трансфер
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 05:00 Мартино рассказал, как Месси изменился после больших побед со сборной Новости футбола Сегодня, 03:00 Неймар рассказал, после какого поражения он плакал пять дней Новости футбола Сегодня, 02:00 "Челси" уничтожил соперника в первом матче под руководством Почеттино Новости футбола Сегодня, 01:00 С дебютным голом Хаверца: "Арсенал" разгромил сборную МЛС Новости футбола Вчера, 14:55 Капитан "Ливерпуля" близок к переходу в клуб из Саудовской Аравии Новости футбола Вчера, 14:42 "Ливерпуль" дал ответ на предложение о продаже Луиса Диаса за 50 млн евро Новости футбола Вчера, 14:30 Один из лидеров "Манчестер Сити" близок к переходу в "Аль-Ахли" Новости футбола Вчера, 14:15 "Барселона" близка к трансферу нападающего "Атлетико" Новости футбола Вчера, 13:55 ПСЖ собирается выставить ультиматум Мбаппе Новости футбола Вчера, 13:42 Известный испанский футболист осужден на четыре года за изнасилование
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Биркиркара - Марибор 20 июля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Пайде - Б-36 20 июля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Милсами - Паневежис 20 июля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Хонка - Тобол 20 июля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Сан-Мартин - Велес 20 июля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Левадия - Жилина 20 июля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Динамо Батуми - Тирана 20 июля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Зимбру - Ла Фиорита 20 июля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Дила Гори - Дунайска Стреда 20 июля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Динамо Батуми - Тирана 20 июля 2023 года