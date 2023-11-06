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Рюдигер пропустит следующий матч Ла Лиги

Новости футбола Вчера, 13:23
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Рюдигер пропустит следующий матч Ла Лиги Рюдигер пропустит следующий матч Ла Лиги

Центральный защитник Реала Мадрид, Антонио Рюдигер, пропустит следующий матч из-за перебора желтых карточек, сообщает Marca.

В предыдущем матче "королевские" сыграли в ничью 0:0 с командой Райо Вальекано. Центрбек Реала Мадрид Антонио Рюдигер получил предупреждение в компенсированное время второго тайма. Эта желтая карточка стала для него пятой в сезоне, поэтому он пропустит матч чемпионата против Валенсии, который состоится 11 ноября.

Теперь главному тренеру Реала Карло Анчелотти придется выбрать, кто в этой игре сыграет в центре обороны в паре с Давидом Алабой. Больше всего шансов выйти в старт имеет Начо Фернандес, также есть вариант с Ферланом Менди.

В июне 2022 года он перешел в Реал Мадрид на правах свободного агента, подписав контракт на четыре года. Свой первый гол за новый клуб он забил 11 сентября 2022 года в матче пятого тура Ла Лиги против Мальорки, отметившись в компенсированное время и установивши результат 4:1.

Реал Мадрид с 29 очками занимает второе место в Ла Лиге, уступая Жироне на два балла.

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