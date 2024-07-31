Рууд вышел в четвертьфинал теннисного турнира Олимпиады, где сыгарает против сенсационного канадца

Девятая ракетка мира Каспер Рууд вышел в четвертьфинал теннисного турнира Олимпиады-2024 в Париже в одиночном разряде.

В 1/8 финала норвежец разобрался с представителем Аргентины Франсиско Черундоло в двух сетах: 6:3, 6:4. По ходу встречи норвежец допустил 4 двойные ошибки и реализовал 2 брейкпоинта из 4.

В следующем круге Рууд сыграет против канадца Феликса Оже-Альяссима, который неожиданно оставил за бортом турнира Даниила Медведева.

Олимпиада. Третий круг.

Каспер Рууд - Франсиско Черундоло - 6:3, 6:4

К слову, команда Dailysports подготовила для вас информацию с общим медальным зачётом на Олимпийских играх 2024 года в Париже.