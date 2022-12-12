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Руни поможет британскому супербоксеру в подготовке к бою с Усиком

Новости футбола Сегодня, 16:30
Фото: инстаграм Тайсона Фьюри/Автор неизвестен

Британский боксер Тайсон Фьюри сообщил, что главный тренер “Ди Си Юнайтед»” Уэйн Руни будет помогать ему в подготовке к бою с украинцем Александром Усиком. На данный момент дата боя еще не назначена.

“Я говорил с Уэйном и он готов мне помочь в подготовке к бою с Усиком. Это не шутка. Руни приедет в мой тренировочный лагерь на 4 недели, чтобы помочь мне”, – приводит слова Фьюри ESPN.

34-летний Фьюри является чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBC (Всемирный боксерский совет). Он провел 34 боя и одержал 33 победы при одной ничьей.

35-летний Усик владеет чемпионскими титулами в супертяжелом весе по версиям WBA (Всемирная боксерская ассоциация), WBO (Всемирная боксерская организация) и IBF (Международная боксерская федерация). За свою карьеру он провел 20 боев и одержал 20 побед.

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эксперт Dailysports Александр Шевченко эксперт Dailysports
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