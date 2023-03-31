Руни оценил шансы "Манчестер Сити" и "Арсенала" на чемпионство в АПЛ

По мнению легенды английского футбола Уэйна Руни, "Манчестер Сити" сумеет сохранить свое чемпионство в АПЛ по итогам текущего сезона.

При этом он выразил надежду, что "Арсенал" все же станет победителем, но считает, что "Сити" опередит их.

Руни объясняет свое мнение тем, что лондонский клуб только недавно достиг высоких позиций и может не выдержать давления в конце сезона.

Сейчас “Арсенал” опережает “горожан” на 8 баллов, но имеет на один сыгранный матч больше.