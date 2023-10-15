Руни определился с первым приобретением в новом клубе

Новоиспеченный тренер Бирмингем Сити Уейн Руни хочет подписать бывшего вратаря Манчестер Юнайтед и сборной Англии Джека Батленда и сделать его основным голкипером команды.

Напомним, что недавно Руни был уволен с поста главного тренера клуба МЛС Ди Си Юнайтед, после чего возглавил команду английского Чемпионшипа – Бирмингем Сити.

По сообщениям The Sun, Руни рассматривает первое подписание. Джек Батленд присоединился к шотландскому Рейнджерс в летнее межсезонье после краткосрочной аренды в Манчестер Юнайтед в прошлом сезоне.

Батленд уже выступал за Бирмингем Сити в сезоне 2012/13, после чего сменил ряд клубов. Он играл за Лидс, Дерби, Сток Сити и Кристал Пэлас. Играл за молодежные и основную сборные Англии. Вместе с национальной командойU-17 становился чемпионом Европы.

Манчестер Юнайтед взял в аренду голкипера из Кристал Пэлас в зимнее трансферное окно, но Батленд так и не сыграл ни одного матча за «красных дьяволов».

По даннымTransfermarkt стоимость контракта игрока составляет €2 млн.