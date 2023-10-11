Руни официально возглавил Бирмингем

Экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" и бывший главный тренер "Ди-Си Юнайтед" Уэйн Руни официально возглавил новую команду.

11 октября его назначили новым главным тренером "Бирмингем Сити", который выступает в Чемпионшипе.

Напомним, что Руни в начале октября покинул должность наставника американского "Ди-Си Юнайтед".

Еще до официального назначения Руни в “Бирмингем" стало известно, что его оклад будет в три раза больше, чем у предыдущего тренера команды Джона Юстаса. Английский специалист заключил контракт с клубом на три с половиной года.

На данный момент "Бирмингем Сити" идет на шестой строчке турнирной таблицы Чемпионшипа, набрав 18 очков после 11 матчей. Следующий матч команда проведет 21 октября против "Мидлсбро". Встреча пройдет на выезде.

37-летний Руни получил славу, когда играл в составе сборной Англии, “Манчестер Юнайтед” и “Эвертоне”. После завершения карьеры футболиста он стал тренером и впервые приступил к работе в 2019 году.