Руни назвал футболистов, которые пришли на замену Мессии и Роналду

Бывший нападающий сборной Англии Уэйн Руни высказался о смене поколений в футболе.

По словам легенда английского футбола Лионеля Месси и Криштиану Роналду подошла к концу, и теперь пришло время проявить себя Килиану Мбаппе и Эрлингу Холанду.

Руни выразил восхищение Холандом, назвав его редким и смертоносным игроком, которого все должны ценить.

В этом сезоне норвежский нападающий принял участие в 42 матчах во всех турнирах, забив 48 голов и отдав шесть результативных передач.