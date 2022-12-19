Руни дал совет Мбаппе, как достичь уровня Месси и Роналду

Бывший футболист сборной Англии Уэйн Руни выразил мнение, что нападающему “Пари Сен-Жермен” Килиану Мбаппе необходимо перейти в “Манчестер Юнайтед” или “Реал”, чтобы достичь уровня Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

“Я считаю, что Мбаппе необходимо покинуть ПСЖ и перебраться в АПЛ. ПСЖ - великий клуб, но Килиан уже достиг всего в Лиге 1. Возможно, ему нужно перейти в ”Манчестер Юнайтед" или “Реал”. Ему нужно сделать это, чтобы выйти на уровень Месси и Роналду", - приводит слова Руни BeSocer.

В нынешнем сезоне 23-летний Мбаппе провел за ПСЖ и сборную Франции 32 матча во всех турнирах, забил 29 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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