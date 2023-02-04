Румынский клуб не хочет платить компенсацию россиянам за отказ проводить матч
Новости футбола Сегодня, 03:53
Фото: сайт Оцелула/Автор неизвестен
Румынский клуб “Оцелул” отказался платить российскому “Енисею” компенсацию за отмену товарищеского матча.
Напомним, что на этой неделе румыны за час до проведения матча отказались выходить на поле.
Это произошло после просьбы Федерации футбола Румынии (ФФР). В “Оцелуле” побоялись санкций и согласились не играть против команды из России.
В российском клубе настаивали на компенсации 10 тысяч евро за отмену товарищеского матча, но, судя по всему, деньги выплачены не будут.
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