Руководство "Ювентуса" приняло решение по Паредесу

Туринский “Ювентус” не будет выкупать трансфер аргентинского полузащитника Леандро Паредеса, который принадлежит “Пари Сен-Жермен”, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, итальянский клуб не готов платить 22 миллиона евро, которые прописаны в арендном соглашении игрока. Возможной причиной является вероятное непопадание туринцев в Лигу чемпионов в следующем сезоне.

В нынешнем сезоне 28-летний Паредес провел за “Ювентус” 22 матча во всех турнирах, не забил ни одного мяча и отдал одну голевую передачу. Его контракт с ПСЖ действует до лета 2024 года.

Не пропустите: Серхио Рамос определился с будущим в ПСЖ.