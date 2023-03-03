Руководство "Ювентуса" приняло решение по Паредесу
Новости футбола Сегодня, 15:15
Фото: инстаграм Леандро Паредеса/Автор неизвестен
Туринский “Ювентус” не будет выкупать трансфер аргентинского полузащитника Леандро Паредеса, который принадлежит “Пари Сен-Жермен”, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.
По сведениям источника, итальянский клуб не готов платить 22 миллиона евро, которые прописаны в арендном соглашении игрока. Возможной причиной является вероятное непопадание туринцев в Лигу чемпионов в следующем сезоне.
В нынешнем сезоне 28-летний Паредес провел за “Ювентус” 22 матча во всех турнирах, не забил ни одного мяча и отдал одну голевую передачу. Его контракт с ПСЖ действует до лета 2024 года.
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