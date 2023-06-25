Руководство "Реала" недовольно работой Анчелотти

Наставник “Реала” Карло Анчелотти получил порцию критики от боссов клуба за свой недостаточно решительный подход в футболе.

В прошлом сезоне команда под руководством итальянца заняла второе место в Ла Лиге, а также дошла до полуфинала Лиги чемпионов и выиграла Кубок Испании.

Несмотря на это, руководители “Реала” критикуют подход Анчелотти как слишком консервативный и недостаточно решительный.

Напомним, что соглашение итальянца рассчитано до лета следующего года.