Руководство "Реала" недовольно Анчелотти

Руководство мадридского “Реала” подвергло критике тактические решения главного тренера Карло Анчелотти в первом матче ½ финала Кубка Испании против “Барселоны”. сообщает ESPN.

По сведениям источника, членам совета директоров королевского клуба не понравился тот факт, что команда не имела плана действий в матче с соперником, который играл от обороны. “Реал” владел мячом более 65 процентов времени, но не сумел нанести ни одного удара в створ ворот каталонцев. Также в клубе выразили недоумение присутствием в стартовом составе 33-летнего Тони Крооса и 37-летнего Луки Модрича, так как они практически не имеют отдыха в матчах чемпионата Испании и Лиги чемпионов.

Ответный матч “Барселона” - “Реал” состоится 5 апреля.

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