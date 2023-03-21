Руководство “Реала” беспокоится игрой обладателя "Золотого мяча"

Руководство “Реала” беспокоится падением результативности форварда Карима Бензема.

По информации Todofichajes, в клубе опасаются, что игрок стал несколько безразличным к команде и часто получает травмы.

По данным источника, Бензема может покинуть клуб летом, а на его место могут взять Килиана Мбаппе, Эрлина Холанна или Гарри Кейна.

В текущем сезоне Бензема провел 29 матчей, забил 19 мячей и отдал 5 голевых передач, а его контракт с клубом заканчивается в конце этого года.