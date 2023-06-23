Руководство ПСЖ возмущено поведением Килиана Мбаппе
Новости футбола Сегодня, 15:42
Фото: инстаграм Килиана Мбаппе/Автор неизвестен
Руководство “Пари Сен-Жермен” крайне недовольно поведением нападающего Килиана Мбаппе и надеется продать его в летнее трансферное окно за 200 миллионов евро, сообщает Marca.
По сведениям источника, футболист хочет остаться в парижском клубе до окончания действия контракта, который истекает летом 2024 года. Данное желание связано с тем, что за год он получит 60 миллионов евро зарплаты, а также еще 90 миллионов евро ему должны выплатить в качестве бонуса за лояльность клубу. После этого Мбаппе хочет перейти на правах аренды в “Реал”, который готов заплатить ему 100-125 миллионов евро в качестве подписного бонуса.
В нынешнем сезоне 24-летний Мбаппе провел за ПСЖ 43 матча во всех турнирах, забил 41 гол и отдал 10 результативных передач.
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