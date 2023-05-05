Руководство ПСЖ не изменит решение по Месси

Аргентинский нападающий “Пари Сен-Жермен” Лионель Месси не сможет избежать наказания, несмотря на публичные извинения, сообщает журналист Mundo Deportivo Дани Хиль в своем твиттере.

По сведениям источника, руководство французского клуба довольно словами аргентинца, но не будет менять решение о его двухнедельном отстранении от первой команды.

Напомним, что Месси после поражения ПСЖ от “Лорьяна” (1:3) улетел в Саудовскую Аравию. В ПСЖ посчитали, что форвард не имел права на поездку.

В нынешнем сезоне 35-летний Месси провел за ПСЖ 37 матчей во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 19 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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