Руководство "Динамо" приняло неожиданное решение по игрокам после поражения от "Зари"

Футболисты “Динамо” получили по три дня выходных после поражения в матче 18-го тура чемпионата Украины против луганской “Зари” (0:1), сообщается на официальном сайте киевского клуба.

Таким образом, игроки, которые не поехали в национальные сборные, вернутся к работе в четверг, 23 матча, и будут готовиться к матчу 19-го тура против “Львова” (2 апреля).

“Динамо”, набрав 18 матчах 33 очка, занимает четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Отставание киевлян от лидирующего “Шахтера” составляет девять очков.

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