Руководство "Брюгге" Яремчука радикально отрегировало на вылет команды из Лиги чемпионов

Пресс-служба “Брюгге” на официальном сайте объявило об увольнении Скотта Паркера с поста главного тренера.

Причиной отставки стали неудовлетворительные результаты команды. В последних 12 матчах клуб одержал лишь две победы. Кроме того, “Брюгге” вылетел из Лиги чемпионов, без шансов проиграв “Бенфике” (0:2 и 1:5).

Ожидается, что новым главным тренером “Брюгге”, за который выступает украинец Роман Яремчук, станет экс-наставник “Аякса” Альфред Схройдер.

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