Руководство "Баварии" имеет разные позиции из-за ситуации с Нойером

Руководство "Баварии" не смогло сформировать единую позицию по поводу конфликта между главным тренером Юлианом Нагельсманном и вратарем Мануэлем Нойером, сообщает журналист Bild Кристиан Фальк в своем твиттере.

По сведениям источника, Оливер Кан и Хасан Салихамиджич поддерживают тренера, а вот Ули Хенесс встал на сторону голкипера.

Напомним, что ранее “Бавария” по инициативе Нагельсманна уволила тренера вратарей Тони Тапаловича, который дружит с Нойером.

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