Руководитель "Ювентуса" отреагировал на слухи об уходе Погба

Директор туринского “Ювентуса” Франческо Кальво прокомментировал информацию о том, что клуб может расстаться с французским полузащитником Полем Погба из-за его постоянных травм.

“Мы не собираемся расставаться с Погба. Это фейковая информация. ”Ювентус" - это семья. Мы видимо, что Поль делает все, чтобы как можно скорее вернуться в строй. Мы доверяем его, поэтому подписали четырехлетний контракт", - приводит слова Кальво журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

В нынешнем сезоне 29-летний Погба провел за “Ювентус” всего два матча. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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